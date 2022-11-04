Beşiktaş'ın kasası dolacak! Stadyum isim sponsorluğu için 250 milyon dolar kazanacaklar - Son Dakika
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Beşiktaş'ın kasası dolacak! Stadyum isim sponsorluğu için 250 milyon dolar kazanacaklar

04.11.2022 19:05

Vodafone ile olan stadyum isim sponsorluğu anlaşması sona eren Beşiktaş, Qatar Airways ile görüşmelere başladı. Tarafların anlaşması durumunda siyah-beyazlılar, 5 yıl içerisinde 250 milyon dolar kazanarak, Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşmasına sahip olacak.

Vodafone ile sezon sonundan itibaren sözleşme yenilemeyecek Beşiktaş'ta stat isim sponsorluğu için görüşmeler tüm hızıyla yürütülüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yönettiği görüşmelerde, siyah-beyazlılar Qatar Airways ile masaya oturdu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SPONSORLUK ANLAŞMASI OLACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Çebi, Katar Hava Yolları yani Qatar Airways şirketinin CEO'su Akbar Al Baker ile temaslarını sürdürüyor. Anlaşma imzalanması halinde Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmış olacak.

BEŞİKTAŞ 250 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Tarafların el sıkışması halinde Siyah Beyazlı ekibin, 5 yıl içerisinde kazanacağı ücret 250 milyon dolar olacak. Sponsorluk anlaşması, stat ismini kapsayacak. Katar merkezli global havayolu şirketi, 100'ün üstünde uçak filosu ve uçuş noktası İle dünyanın önde gelen havayolu şirketleri arasında yer alıyor.

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