Beşiktaş'ın kasası dolacak! Stadyum isim sponsorluğu için 250 milyon dolar kazanacaklar

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Vodafone ile sezon sonundan itibaren sözleşme yenilemeyecek Beşiktaş'ta stat isim sponsorluğu için görüşmeler tüm hızıyla yürütülüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yönettiği görüşmelerde, siyah-beyazlılar Qatar Airways ile masaya oturdu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SPONSORLUK ANLAŞMASI OLACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Çebi, Katar Hava Yolları yani Qatar Airways şirketinin CEO'su Akbar Al Baker ile temaslarını sürdürüyor. Anlaşma imzalanması halinde Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmış olacak.

BEŞİKTAŞ 250 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Tarafların el sıkışması halinde Siyah Beyazlı ekibin, 5 yıl içerisinde kazanacağı ücret 250 milyon dolar olacak. Sponsorluk anlaşması, stat ismini kapsayacak. Katar merkezli global havayolu şirketi, 100'ün üstünde uçak filosu ve uçuş noktası İle dünyanın önde gelen havayolu şirketleri arasında yer alıyor.