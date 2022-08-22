Demir Grup Sivasspor - Corendon Alanyaspor 1-1 - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor - Corendon Alanyaspor 1-1

22.08.2022 21:28
Demir Grup Sivasspor - Corendon Alanyaspor 1-1

STAT: 4 EylülHAKEMLER: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Hakan KarabalçıkDEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal - Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Njie (Dk.54 Erdoğan), Keita, Hakan (Dk.73 Ulvestad), Gradel, Charisis (Dk.86 Robin), Yatabare (Dk.73 James)CORENDON ALANYASPOR: Runarsson, Fatih (Dk.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Hakan Karabalçık

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal - Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Njie (Dk.54 Erdoğan), Keita, Hakan (Dk.73 Ulvestad), Gradel, Charisis (Dk.86 Robin), Yatabare (Dk.73 James)CORENDON ALANYASPOR: Runarsson, Fatih (Dk.20 Yusuf), Furkan, Balkovec, Candeas (Dk.59 Oğuz), Lusamba (Dk.59 Doumbia), Fer, Pereira, Ferhat (Dk.59 Tayfur), Efkan (Dk.77 Erencan), EduardoGOLLER: Dk. 45 Gradel (Sivasspor)- Dk.90+1 Doumbia (Corendon Alanyaspor)SARI KARTLAR: Charisis, Uğur (Demir Grup Sivasspor)- Eduardo (Corendon Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-Beyazlılar puanını 2'ye yükseltirken, Alanyaspor'un puanı ise 5 oldu. 4'üncü dakikada Sivasspor ceza alanında Alanyasporlu oyuncular elle oynama gerekçesi ile penaltı bekledi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, pozisyon öncesinde Alanyasporlu oyuncunun elle müdahale ettiğini belirterek Sivasspor lehine serbest vuruş kararı verdi.9'uncu dakikada Alanya atağında soldan Ferhat'ın ceza alanına ortasında Eduardo'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 10'uncu dakikada Sivasspor etkili geldi. Njie'nin ara pasında ceza alanına giren Hakan'ın yerden vuruşunu kaleci Runnarson ayaklarıyla çeldi. 33'üncü dakikada solda buluşan Ferhat, yerden içeriye çevirdi. Sağ çaprazda Candeas vuruşunu yaptı, savunmadan döndü. Kale önüne düşen topa Eduardo dokundu, kaleci Ali Şaşal'dan seken topa sol çaprazda bu kez Efkan vurdu, son anda araya vücudunu koyan Appindangoye topu kornere çeldi. 43'üncü dakikada Hakan'ın orta alan baskısıyla topu önünde bulan Yatabare uzak mesafeden denedi, top üstten dışarı gitti. 44'üncü dakikada ceza alanında topla buluşan Yatabare, Lusamba'nın arkadan müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Gradel topu filelere gönderdi. 1-048'inci dakikada soldan yaklaşan Uğur ceza alanına ortaladı, hareketlenen Yatabare kale önünde topa dokunamadı. 67'nci dakikada soldan Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın sektirdiği topa ceza alanı önünde Erdoğan gelişine çok sert vurdu, kaleci Runnarson topu kornere çeldi. 89'uncu dakikada soldan Oğuz'un ortasında ceza alanında Doumbia savunma arasında vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti. 90'ıncı dakikada ceza alanında savunma hatasında Oğuz topla buluştu. Onun pasında ceza yayı üzerinde buluşan Doumbia'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.


- Sivas
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Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Alanyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Ümit Öztürk, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Corendon Alanyaspor 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor - Corendon Alanyaspor 1-1 - Son Dakika
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