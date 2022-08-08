31. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Münir, sol kanattan bindiren Mahmut Tekdemir'in önüne pasını gönderdi. Mahmut bekletmeden penaltı noktası önündeki Aleksic'e yerden pasını attı, bu oyuncunun şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Kaynak: AA

Mahmut Tekdemir, Volkan Babacan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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