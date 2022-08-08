Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

08.08.2022 20:26
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Mustafa SönmezMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Serdar Gürler, Aleksic, Münir, SzyszKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Recep Yemişçi,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Serdar Gürler, Aleksic, Münir, Szysz

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Recep Yemişçi, Petretta, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, Bahoken

Goller: Dk. 22 Aleksic, Dk. 38 Szysz (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 13 Mahmut Tekdemir, Dk. 23 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 16 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçının ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

10. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouanes'in pasıyla Eysseric, Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluştu. Eysseric'in sol çaprazdan sert şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Volkan Babacan'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Szysz, son çizgiden meşin yuvarlağı altıpas önüne hareketlenen Aleksic'e gönderdi. Aleksic'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

31. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Münir, sol kanattan bindiren Mahmut Tekdemir'in önüne pasını gönderdi. Mahmut bekletmeden penaltı noktası önündeki Aleksic'e yerden pasını attı, bu oyuncunun şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Münir, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi. Münir'in sol çaprazdan sert şutunda yan direkten dönen top savunmaya çarptı ve altıpas önünde Szysz'in önüne düştü. Szysz'in yakın mesafeden dönerek şutunda, meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-0.

45+2. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Ben Ouanes, ceza sahası önüne hareketlenen Hajradinovic'e pasını attı. Hajradinovic'in ayağının üstüyle sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 2-0 önde tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? M.Başakşehir - Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? M.Başakşehir - Kasımpaşa maçı şifresiz mi?
Kaynak: AA

Mahmut Tekdemir, Volkan Babacan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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