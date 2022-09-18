Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

18.09.2022 18:40
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bodrum İlçeHakemler: Reşat Onur Coşkunses, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin TetikBodrumspor: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Cenk Şen, Abdurrahman Canlı, Recep Aydın (Dk. 66 Süleyman Güneş), Samet Yalçın (Dk. 85 Musah Muhammed), Kenan Özer (Dk.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Bodrumspor: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Cenk Şen, Abdurrahman Canlı, Recep Aydın (Dk. 66 Süleyman Güneş), Samet Yalçın (Dk. 85 Musah Muhammed), Kenan Özer (Dk. 85 Drazic), Musa Caner Aktaş( Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Celal Dumanlı (Dk. 75 Jahovic)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan (Dk. 83 Fırat Sarı), Gakpa (Dk. 83 Grezda), Batuhan Kör (Dk. 66 Alioune Ba - Dk. 88 Stark), Diallo, Burak Altıparmak, Muhammet Taha Şahin (Dk. 72 Mehmet Uysal), Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Adem Büyük

Goller: Dk. 45 Kenan Özer (Penaltıdan) (Bodrumspor), Dk. 88 Mehmet Uysal (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 89 Çağrı Giritlioğlu (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 75 Onur Akbay, 88 Erdem Çetinkaya (Bodrumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Bodrumspor, sahasında Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

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Kaynak: AA

Süleyman Güneş, Onur Akbay, Oğuz Kağan , Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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