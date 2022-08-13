Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

13.08.2022 19:33
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet ŞengülManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 75 Hakan Barış), Burak Altıparmak (Dk. 71 Prib), Gakpa (Dk. 75 Adem Büyük), Erhan Çelenk (Dk. 62 Batuhan Kör), Grezda (Dk.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 75 Hakan Barış), Burak Altıparmak (Dk. 71 Prib), Gakpa (Dk. 75 Adem Büyük), Erhan Çelenk (Dk. 62 Batuhan Kör), Grezda (Dk. 46 Selim Ilgaz), Diallo

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir (Dk. 90+3 Batuhan İşçiler), Burak Asan, Landel, Bregu (Dk. 62 Ercan Yazıcı), Gökhan Alsan (Dk. 46 Kayamba), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Tugay Kacar), Furkan Demir (Dk. 46 Balde)

Gol: Dk. 90+1 Balde (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ayberk Karapo, Dk. 82 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 45+2 Gökhan Alsan, Dk. 66 Balde (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Oulare (Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

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Kaynak: AA

Nizamettin Çalışkan, Burak Altıparmak, Batuhan Kör, Hakan Barış, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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