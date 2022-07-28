Başakşehir, İsrail'de turladı - Son Dakika
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Başakşehir, İsrail'de turladı

28.07.2022 21:50
Başakşehir, İsrail'de turladı

STAT: Netanya MunicipalHAKEMLER: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno SaricMACCABİ NETANYA: Nitzan - Konstantini (Dk. 82 Jaber), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Dk. 58 Amir Berkovich), Takang (Dk. 68 Ashkenazi), Berko (Dk. 58 Zlatanovic), Twumasi, ItzhakBAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Caiçara (Dk.

STAT: Netanya Municipal

HAKEMLER: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric

MACCABİ NETANYA: Nitzan - Konstantini (Dk. 82 Jaber), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Dk. 58 Amir Berkovich), Takang (Dk. 68 Ashkenazi), Berko (Dk. 58 Zlatanovic), Twumasi, ItzhakBAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Caiçara (Dk. 63 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler (Dk. 70 Szysz), Aleksic (Dk. 81 Deniz Türüç), Mounir (Dk. 71 Berkay Özcan), Okaka (Dk. 81 Crivelli)GOL: Dk. 9 Ndayishimiye (Başakşehir)SARI KARTLAR: Benyamin Lamm (Teknik direktör), Sadeh (Maccabi Netanya) - Lima, Volkan Babacan (Başakşehir)

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 10'uncu dakikada Ndayishimiye kaydetti. 9'uncu dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Lima ortasını yaptı. Kale alanı çizgisinin hemen üstünde Ndayishimiye'nin yaptığı kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti: 0-1.22'nci dakikada sağ kanattan gelişen Netanya atağında Itzhak içeri çevirdi. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahasının hemen dışında Twumasi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.50'nci dakikada Netanya gole çok yaklaştı. Berko'nun sağ taraftan ortasında arka direkte Twumasi kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Volkan'ı geçse de paralel olarak auta gitti.52'nci dakikada Okaka ile yaptığı verkaç sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mounir'in aşırtma vuruşunda kaleci Nitzan gole izin vermedi.90+3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Mahmut Tekdemir ortasını yaptı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Crivelli'nin kafa vuruşunda kaleci Nitzan gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir, deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.


- İstanbul
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna... Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna... UEFA Avrupa Konferans Ligi: Maccabi Netanya: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı) UEFA Avrupa Konferans Ligi: Maccabi Netanya: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Kaynak: DHA

Maccabi Netanya, Volkan Babacan, Başakşehir, Lima, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, İsrail'de turladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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