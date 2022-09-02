Trabzonspor: 0-1 - Son Dakika
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Trabzonspor: 0-1

02.09.2022 23:07
Trabzonspor: 0-1

STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Kamil ÇetinÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı (Dk.63 Orkun), Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey (Dk.73 Mrsic), Kartal, Oğuz (Dk.63 Avounou), Onur, Valentin (Dk 78 Del Valle), Umut Nayir (Dk.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Kamil Çetin

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı (Dk.63 Orkun), Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey (Dk.73 Mrsic), Kartal, Oğuz (Dk.63 Avounou), Onur, Valentin (Dk 78 Del Valle), Umut Nayir (Dk.63 Bettaieb)TRABZONSPOR: Muhammet Taha, Dorukhan (Dk.49 Larsen), Bartra, Denswil, Eren (Dk. 87 Yusuf), Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 83 Kouassi), Trezeguet, Bardhi, (Dk.75 Hamsik), Djaniny (Dk.49 Umut Bozok)GOL: Dk. 60 Trezeguet (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Gbamin, Bartra, Eren (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 60'ıncı dakikada Trezeguet kaydetti. Trabzonspor puanını 10'a yükseltirken, Ümraniyespor 1 puanda kaldı. 10'uncu dakikada gelişen Trabzonspor atağında savunöadan ceza sahasına doğru açılan topta kaleyi cepheden gören pozisyonda Gbamin'in şutu kalenin yanında auta çıktı 11'nci dakikada Bartra'nın sağ kanattan terse döndüğü pozisyonda Trezeguet, Eren ile paslatı ve ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Serkan gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.47'nci dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta Bakasetas'ın barajın altından kaleye giden etkili şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.56'ncı dakikada Bartra'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan topu çelmeyi başardı. 60'ıncı dakikada Bakesata'ın uzaktan şutunda kaleci Serkan topu ceza sahası içine çeldi, Trezeguet'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1. Karşılaşma 1-0 Trabzonspor üstünlüğü ile sona erdi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Arda Kardeşler, Trabzonspor, Umut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor: 0-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzonspor: 0-1 - Son Dakika
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