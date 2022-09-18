Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

18.09.2022 18:18
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Turgut Doman, Abdullah Uğur Sarı, Ferdi KaradorukYılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Ahmet Sağat (Dk. 58 Douglas Tanque), Boldrin (Dk. 70 Laura), Novikovas (Dk. 84 Muhammet Ali Özbaskıcı), Zeki Yavru, Ali Kaan Güneren (Dk.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Uğur Sarı, Ferdi Karadoruk

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Ahmet Sağat (Dk. 58 Douglas Tanque), Boldrin (Dk. 70 Laura), Novikovas (Dk. 84 Muhammet Ali Özbaskıcı), Zeki Yavru, Ali Kaan Güneren (Dk. 84 Yunus Emre Çift), Yusuf Emre Gültekin, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Harris (Dk. 58 Fofana)

Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 60 Milosevic), Woolery (Dk. 73 Roshi), Isaac Donkor, Nalepa (Dk. 73 Kravets), Hakan Yavuz, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ozan Sol (Dk. 60 Burak Süleyman), Hurşit Taşçı (Dk. 87 Emirhan Aydoğan)

Goller: Dk. 63, Dk. 75, Dk 90+3 Douglas Tanque (Yılport Samsunspor), Dk. 80 Kasongo, Dk. 90 Alim Öztürk (kendi kalesine) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Alim Öztürk, Dk. 72 Laura, Dk. 90+3 Douglas Tanque (Yılport Samsunspor), Dk. 40 Çağlayan Menderes, Dk. 42 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 45 Isaac Donkor, Dk. 66 Nalepa (Sakaryaspor)

SAMSUN (AA) – Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Sakaryaspor'u 3-2 yendi.

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Kaynak: AA

Yusuf Abdioğlu, Abdullah Uğur, Muhammet Ali, Sakaryaspor, Alim Öztürk, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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