31. dakikada Galatasaray önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Sarı-kırmızılı ekibin hızlı gelişen atağında, Yunus Akgün'ün pasında ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyonda Mertens'in yerden şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe yatarak topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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