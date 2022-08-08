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Futbol: Spor Toto Süper Lig

08.08.2022 23:03
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenFenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao, Emre Mor, Rossi, Lincoln Henrique, King, ValenciaHangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani,...

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao, Emre Mor, Rossi, Lincoln Henrique, King, Valencia

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Geraldo, Mrsic, Durel Avounou, Del Valle, Bettaieb

Goller: Dk. 19 (penaltıdan), Dk. 45+3 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 29 Glumac (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Arao, Dk. 22 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 41 Bettaieb (HangiKredi Ümraniyespor)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yapılan Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk yarısını sarı-lacivertli takım 2-1 önde tamamladı.

1. dakikada sol kanattan Del Valle'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Geraldo'nun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, topu çelen kaleci Altay tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertilerin sağ kanattan Lincoln ile kullandığı kornerde ön direğe kesilen ve Gustavo Henrique'nin arkaya aşırmak isterken kafasını sıyıran top, savunmada Durel Avounou'nun eline çarptı. Devam eden oyunda VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi.

19. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Valencia, topu kalenin sağ alt köşesinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

28. dakikada ceza sahası önünde Szalai'den seken topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Oğuz, sağ ayağının üstüyle şut çekti. Kaleci Altay parmaklarının ucuyla topu üstten kornere gönderdi.

29. dakikada sol çizgide pası alan Lenjani'nin ortasında Glumac'ın kafa şutuyla top sağ köşeden ağlarla buluştu. Pozisyonda kale önünde duran Mrsic'in ofsayta neden olup olmadığına VAR'dan bakıldı ve incelemeden sonra gol geçerlilik kazandı: 1-1.

45+3. dakikada sarı-lacivertliler 2. golü buldu. Ferdi'nin pasıyla topla buluşan King, topu sağ kanattan ceza sahası içine koşu yapan Rossi ile buluşturdu. Rossi'nin sağ çizgiden attığı pasla buluşan Valencia'nın dokunuşuyla meşin yuvarlak bir kez daha ağlara girdi: 2-1.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Gustavo Henrique, Yaşar Kemal, Altay, Spor, Son Dakika

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