Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

27.08.2022 22:50
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Candaş ElbilAdana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Rodrigues, Ndiaye, Bjarnason, Akintola, Stambouli, Onyekuru, DzyubaHangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani,...

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Candaş Elbil

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Rodrigues, Ndiaye, Bjarnason, Akintola, Stambouli, Onyekuru, Dzyuba

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Mrsic, Isaac Sackey, Durel Avounou, Metehan Mimaroğlu, Bettaieb

Gol: Dk. 6 Kevin Rodrigues (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mrsic (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 44 Dzyuba (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye'in pasında topla buluşan Kevin Rodrigues'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak, müdahale etmek için yatan kaleci Serkan Kırıntılı'nın hemen önünde yerden sekerek ağlarla buluştu: 1-0

10. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bettaieb'in pozisyonunu savunma oyuncuları bozunca ayağından açılan meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

13. dakikada Kevin Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Akintola, topu göğsüyle kontrol edip sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı topa müdahale ederek gole izin vermedi.

30. dakikada sağ kanattan Serkan Göksu'nun ceza sahasına ortasında Durel Avounou'nun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Svensson'un derinlemesine pasında ceza sahasına hareketlenen Onyekuru'dan önce kalesini zamanında terk eden Serkan Kırıntılı, topa hakim oldu.

37. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in ceza sahası içinde Tayyip Talha Sanuç'a attığı pasta araya giren Metehan Mimaroğlu'nun müdahalesiyle kaleye yönelen topu Ertaç Özbir uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca ilk devre 1-0 tamamlandı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti AK Parti İstanbul'dan 'Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi' programı AK Parti İstanbul'dan 'Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi' programı
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Serkan Kırıntılı, Ertaç Özbir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:32 Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi
22:19 Ankaragücü'nde istifa depremi! Teknik direktör Mustafa Dalcı görevi bıraktı
22:01 CHP lideri Kılıçraoğlu'nu şaşırtan soru: İmamoğlu ve Yavaş'tan hangisinin adaylığını onaylarsınız?
21:53 Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Cicaldau, Kalba Union'a kiralandı
21:22 Azerbaycan Özel Kuvvetler askerleri Laçın'de Türk bayrağı açtı
21:22 Ankaragücü'nü farklı geçen Fatih Karagümrük ilk puanlarını aldı
20:50 İstanbul'da 2 ton uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş tebrik etti
20:34 Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı
20:20 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sağlık çalışanları ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek
20:17 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un duş paylaşımı tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 22:50:15. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement