Arda Güler eleştirilerinden bunalan Kuntz, topu Jorge Jesus'a attı:

A Milli Futbol Takımımız'ın Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçtan sonra teknik direktör Stefan Kuntz, Arda Güler'le ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

"SANE VE GNABRY YANLIŞ ÖRNEK"

Kuntz, Serge Gnabry ve Sane'nin genç yaşta Alman takımında şans bulmasıyla ilgili verilen örneğe, "Arda Güler'i gelişim açısından Serge Gnabry ve Leroy Sane ile kıyaslamak istiyorsanız; onlar U21'de bize geldiklerinde her birinin 40-50 Bundesliga maçı vardı" yanıtını verdi.

JORGE JESUS'A TOPU ATTI

Kuntz, Arda'nın yetenekli ama çok genç bir oyuncu olduğunu belirterek, "Dikkatli olmalıyız. Hocası Jorge Jesus, onu yavaş bir şekilde adapte etmemiz gerektiğini ve dikkatli olmamız gerektiğini söyledi. Biliyorsunuz zamanında çok hızlı gelişim sağlayanlar ve sıkıntı yaşayanlar var. Bugün oyunun gidişatı onun girişine müsaitti. Oyuncuları bir hafta boyunca tanıma imkanı buldum. Biraz daha zaman tanımamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.