Arda Güler eleştirilerinden bunalan Kuntz, topu Jorge Jesus'a attı: - Son Dakika
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Arda Güler eleştirilerinden bunalan Kuntz, topu Jorge Jesus'a attı:

20.11.2022 00:05

Stefan Kuntz, Çekya maçında Arda Güler'e son bölümde şans vermesiyle ilgili gelen eleştiriye çarpıcı cevap verdi. Kuntz, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'le arasında geçen diyaloğu anlatıp, "Hocası bize yavaş ve dikkatli olmamız gerektiğini söyledi" açıklamasını yaptı.

A Milli Futbol Takımımız'ın Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçtan sonra teknik direktör Stefan Kuntz, Arda Güler'le ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

"SANE VE GNABRY YANLIŞ ÖRNEK"

Kuntz, Serge Gnabry ve Sane'nin genç yaşta Alman takımında şans bulmasıyla ilgili verilen örneğe, "Arda Güler'i gelişim açısından Serge Gnabry ve Leroy Sane ile kıyaslamak istiyorsanız; onlar U21'de bize geldiklerinde her birinin 40-50 Bundesliga maçı vardı" yanıtını verdi.

Arda Güler eleştirilerinden bunalan Kuntz, topu Jorge Jesus'a attı:

JORGE JESUS'A TOPU ATTI

Kuntz, Arda'nın yetenekli ama çok genç bir oyuncu olduğunu belirterek, "Dikkatli olmalıyız. Hocası Jorge Jesus, onu yavaş bir şekilde adapte etmemiz gerektiğini ve dikkatli olmamız gerektiğini söyledi. Biliyorsunuz zamanında çok hızlı gelişim sağlayanlar ve sıkıntı yaşayanlar var. Bugün oyunun gidişatı onun girişine müsaitti. Oyuncuları bir hafta boyunca tanıma imkanı buldum. Biraz daha zaman tanımamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

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Stefan Kuntz, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler eleştirilerinden bunalan Kuntz, topu Jorge Jesus'a attı: - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler eleştirilerinden bunalan Kuntz, topu Jorge Jesus'a attı: - Son Dakika
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