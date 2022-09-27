Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı - Son Dakika
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Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı

27.09.2022 16:37

A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılabileceği söylentilerinin ardından basında Fatih Terim, Aykut Kocaman ve Şenol Güneş gibi isimler ön plana çıktı. Sosyal medyada ise bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesi için kampanya başlattı. İsmail Kartal hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.

Lüksemburg beraberliği ve Faroe Adaları mağlubiyeti sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a istifa çağrıları yapılırken, futbolseverler Alman hocanın yerine geçmesi gereken isim konusunda da hemfikir olmuş gibi.

İSMAİL KARTAL'IN TAKIMIN BAŞINA GEÇMESİ İSTENİYOR

Stefan Kuntz'un A Milli Takım'daki macerasının son bulmasını isteyen futbolseverler, Alman hocanın yerine İsmail Kartal'ın geçmesi gerektiğini savundu. Kartal'ın adı kendisi hakkında yapılan paylaşımlardan sonra sosyal medya gündeminde zirveye oturdu.

A Milli Takım için İsmail Kartal sürprizi! Tüm Türkiye sanki ağız birliğine varmış gibi aynı paylaşımı yapıyor
A Milli Takım için İsmail Kartal sürprizi! Tüm Türkiye sanki ağız birliğine varmış gibi aynı paylaşımı yapıyor
A Milli Takım için İsmail Kartal sürprizi! Tüm Türkiye sanki ağız birliğine varmış gibi aynı paylaşımı yapıyor
A Milli Takım için İsmail Kartal sürprizi! Tüm Türkiye sanki ağız birliğine varmış gibi aynı paylaşımı yapıyor

7 İSİM GÜNDEME GELMİŞTİ

Stefan Kuntz'un olası ayrılığında yerine gelebilecek isimler arasında tecrübeli Türk teknik adamlar bulunurken, daha önce bu görevi üstlenmiş olan Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli gibi deneyimli çalıştırıcıların adı ön plana çıkıyor. Bu isimler dışında Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Ünal Karaman ve Samet Aybaba'nın da A Milli Takım teknik direktörlüğü için adı anılıyor.

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A Milli Futbol Takımı, İsmail Kartal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı - Son Dakika
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