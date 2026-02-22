Stoilov: Basit Hatalar Mağlubiyete Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stoilov: Basit Hatalar Mağlubiyete Neden Oldu

22.02.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş'a 4-0 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Dinamizm açısından takımımız iyiydi, fakat basit hatalar yaptık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Beşiktaş'ı aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederim. Gerçekten yediğimiz gollerde basit hatalar yaptık. Buradan ne yazık ki kötü bir sonuçla ayrılıyoruz. Dinamizm açısından takımımız iyiydi, fakat basit hatalar yaptık. Bir an önce galip gelmeye başlamamız gerekiyor. Rakibimiz iyi transferler yaptı. Yapılan her hata bize bu maçta pahalıya patladı. Bugüne kadar kaybetmemiştik, üzgünüz. Bazen akıllı oynamaktan çok duygusal oluyoruz. Sonuçtan dolayı üzgünüz. Skordan dolayı ben de mutsuzum" diye konuştu.

"Oyuncuların zamanla eski formlarına kavuşacaklarını düşünüyorum"

İzmir ekibinin son maçlarda skor üretmekte zorlandığının hatırlatılması üzerine Bulgar teknik adam, "Özellikle ofansif oyuncularımıza baktığınızda sakatlıktan dönen oyuncular var. Onların eski performanslarına dönmeleri gerekiyor. Sahip oldukları potansiyellerini sakatlıklardan dolayı sahaya yansıtamadılar. Zamanla eski formlarına kavuşacaklarını düşünüyorum. Genel olarak bakıldığında kondisyon olarak yüzde 100 olmadıkları sürece, eski formlarını yakalamalarını bekleyemeyiz" açıklamasında bulundu.

"Toparlanarak eski formlu dönemimize döneceğimizi düşünüyorum"

Transfer dönemi sonrası takımda form olarak düşüşün olmasının hatırlatılması üzerine Stoilov, "Puan anlamında sezon başında topladığımız puanları ligin ikinci devresinde de bu maça kadar toplamıştık. Eksiklerimiz fazlaydı ve oyuncularımız sakatlıklarını atlatmaya başladılar. Bazı dönemlerde düşüşler oluyor. Sezon başında sorulmuş olsa belki de Göztepe'nin puan sıralamasında bu konumda olacağını düşünmüyordu. Toparlanarak eski formlu dönemimize döneceğimizi düşünüyorum. Göztepe ailesi olarak, çok çalışarak eski halimize döneceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stoilov: Basit Hatalar Mağlubiyete Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı ABD’li turistler havalimanında rehin alındı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 00:17:24. #7.11#
SON DAKİKA: Stoilov: Basit Hatalar Mağlubiyete Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.