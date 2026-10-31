Stoilov, Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Göztepe'nin üst üste 4. galibiyetini çok değerli buldu - Son Dakika
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Stoilov, Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Göztepe'nin üst üste 4. galibiyetini çok değerli buldu

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Stoilov, Fenerbahçe\'yi 2-1 yenen Göztepe\'nin üst üste 4. galibiyetini çok değerli buldu
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Teknik Direktör Stoilov, zorlu mücadelede çok değerli bir galibiyet aldıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe karşılaşmasında çok değerli bir galibiyet aldıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Gerçekten çok zor, çok sert bir mücadeleydi iki takım için de. İki takım da oynamak istedi. Güzel bir maçtı. İlk yarıda fırsatları değerlendiremedik, rakibimiz ise bulduğu fırsatı değerlendirdi. İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik. ve oyun bize döndü. Bunları değerlendirerek çok değerli bir galibiyet aldık. Bundan çok mutluyuz. En önemli nokta da performansımızı her geçen gün ilerletmek ve genç oyuncularımız öz güvenlerini artmış olması. Fenerbahçe zor bir süreçten geçiyor ama iyi bir takım. Gelecekte yarışa tekrar gireceklerini düşünüyorum. Onlar için her şeyin bittiğini düşünmüyorum. Gelecek maçlarımıza odaklanma zamanı. Çok iyi çalışmaya devam etmeliyiz. Hedeflerimiz var ve bunlara doğru ilerlemeliyiz. Bütün Göztepe ailesini tebrik ediyorum. Beraber olduğumuz zaman her şeyin üstesinden geliriz" şeklinde konuştu.

"Her maç 2-3 gol atıyor olmamız çok önemli"

Takımın üst üste 4 maçlık galibiyet serisini değerlendiren Bulgar teknik adam, "Aslında bahane olarak söylemeyi sevmiyorum ama sezon başında 4-5 savunma oyuncumuzun sakatlığı vardı. İstediğimiz savunma hattını oturtamadık. Kaybettiğimizde bile 2-3 gol atıyorduk, bu da sorunun savunmada olduğunu gösteriyordu. Sakatlarımız geri gelince, savunmacılarımız dönünce takım olarak da performansımız artmaya başladı. Olumlu bir yanımız da her maç 2-3 gol atıyor olmamız. Bu bizim için çok önemli. Geçen sezon ve daha öncesinde de belki de en iyi savunma hattı bizdeydi. Birçok maçta gol yemiyorduk. Şimdi ise daha fazla boşluklar verebiliyoruz. Bunları bir an önce ortadan kaldırmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Hatalara hiçbir zaman gözümüzü kapayamayız. Bunlara gözünüzü kaparsanız size pahalıya mal olabilir" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe tekrar toparlanıp yükselişe geçecektir"

Duran topların önemine değinen ve Fenerbahçe'nin ilerleyen zamanda toparlanıp yükselişe geçeceğine inandığını söyleyen Stoilov, "Duran top organizasyonları ve tüm detayları sürekli çalışıyoruz. Bunların üzerine çalışmak ve kullanmak bugünkü futbola çok önemli. Futbolda gelişmenin tek yolu çalışmak. Fenerbahçe'yi değerlendirmek benim işim değil. Saygı duyduğum bir kulüp. Burada kısa bir süre de olsa oynadım. Büyük oyuncularla oynadım. Fenerbahçe tekrar toparlanıp yükselişe geçecektir diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigFenerbahçeSporSon Dakika

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