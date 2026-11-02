Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness ve futbolcu Maximilian Mittelstadt'ın açıklamaları, DHA FEED 2'den canlı olarak yayınlanıyor. DHA FEED 2'deki canlı yayında izleyiciler, iki ismin açıklamalarını takip edebiliyor.
Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness ve futbolcu Maximilian Mittelstadt'ın açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
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2.11.2026 19:49:45. #7.13#
SON DAKİKA: Stuttgart TD'si Hoeness ile Mittelstadt'ın sözleri DHA FEED 2'de yayınlanıyor - Son Dakika
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