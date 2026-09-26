Su Jeti ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 3. ayak Bodrum'da 80 sporcuyla başladı - Son Dakika
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Su Jeti ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 3. ayak Bodrum'da 80 sporcuyla başladı

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Su Jeti ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 3. ayak Bodrum\'da 80 sporcuyla başladı
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Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Su Jeti ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 3'üncü ayağı, Muğla Bodrum'da Gündoğan Halk Plajı'nda başladı. 80'den fazla sporcunun katıldığı yarışları Gündoğan Sahili'ni dolduran yerli ve yabancı turistler ilgiyle takip etti.

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Su Jeti ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 3'üncü ayağı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde nefes kesen yarışlarıyla başladı.

Bodrum Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Su Jeti ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 3'üncü ayağı Gündoğan Halk Plajı'nda start aldı. Adrenalin tutkunlarını bir araya getiren yarışlara 80'den fazla sporcu katıldı. Gündoğan Sahili'ni dolduran yerli ve yabancı turistler, sporcuların su üzerindeki mücadelesini ilgiyle takip etti. Bugün yapılan yarışlarda, motosurf mücadelesinde sporcular dalgalarla mücadele ederken, akşam saatlerinde antrenmanlar ve motosorf ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: DHA
GündoğanTürkiyeBodrumTurizmMuğlaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Su Jeti ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 3. ayak Bodrum'da 80 sporcuyla başladı - Son Dakika
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