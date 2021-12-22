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Su korkusunu yenmek için başladı, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Su korkusunu yenmek için başladı, Türkiye şampiyonu oldu

22.12.2021 21:36

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye şampiyonası final müsabakalarında 200 metre kelebekte 02,31.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye şampiyonası final müsabakalarında 200 metre kelebekte 02,31.90'lık derecesi ile büyük başarı elde eden ve Türkiye şampiyonu olan Edirne Yüzme Eğitim Merkezi (EYEM) sporcu su Beyza Işık, su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede Türkiye şampiyonu olmanın gururunu yaşıyor.

Yaz tatilinde denize ve havuza tek başına gidebilmek için yüzmeye başlayan Beyza Işık, su korkusunu yenmesinin ve çalışmalarını devam ettirmesinin ardından Türkiye şampiyonluğu elde etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadı. 33 şehirden 587 sporcunun katıldığı Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakalarda ter döken 12 yaşındaki Işık, gece gündüz demeden gösterdiği fedakarlığın karşılığını Türkiye birinciliği elde ederek topladı. Hafa içi her sabah 5'te havuza gidip çalışmalarını sürdüren 12 yaşındaki Beyaz Işık, 8'de ise okula giderek ders başı yapıyor. Hem okulu hem yüzme sporunu bir arada başarılı şekilde sürdüren Işık, azmi sayesinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Beyza Işık: "Yaz tatilinde denize ve havuza kendim gidebilmek için başlamıştım"

6 buçuk yıldır yüzme sporu ile ilgilendiğini söyleyen12 yaşındaki Beyza Işık, "Yaz tatilinde denize ve havuza kendim gidebilmek için başlamıştım. Sadece yüzmeyi öğrenip sonrasında bırakmayı düşünüştüm hiç hedef koymamıştım. Daha sonrasında suyu daha çok sevdim bırakmadım. Şu an Türkiye şampiyonu oldum çok mutluyum. Aynı zamanda eğlenceli vakit de geçiriyordum çok zor olmadı" dedi.

"Sabah saat 00.60'da antrenmana, 8'de okula gidiyorum"

İlk başta yarışı bitirdiğinde nasıl derece aldığına inanamadığını ve şaşkınlık yaşadığını belirten Işık, "Resmi sonuçlar açıklandığında çok mutlu oldum. Bu sporu yapmak isteyenler su korkusunu yenerek bir an önce yüzmeye başlasınlar. Her gün çift olmak üzere haftada 10 antrenman yapıyoruz. 6 tane de su antrenmanının dışında çalışmamız var. Sabah 5'te kalkıp, 6'da havuza geliyorum. 8'de çıkıp tekrar okula gidiyorum. 8. sınıf öğrencisi olduğum için bu yıl dersler daha zor. Okuldan geldiğimde 5'ten 8'e kadar havuzda kalıp antrenman yapıyorum. Zor oluyor ama sonunda başarılar gelince mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

Onur Kaplan: "Bu konuda küçüklerine örnek teşkil ediyor"

Hafta sonu Edirne'de düzenlenen Türkiye yüzme federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi'nin final müsabakalarında yarışan Beyaz Işık'ın, 200 metre kelebek branşında 02-31-90'lık derecesi ile Türkiye şampiyonu olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten EYEM Antrenörü Onur Kaplan, Beyza'nın su korkusunu yenerek bu noktalara gelmesi ve performans sporcusu olmasının örnek teşkil ettiğini belirtti.

Beyaz Işık'ın bu başarısının küçüklerine örnek teşkil ettiğini söyleyen Kaplan, "Seneye milli takım seçmeleri başlayacak. Bu yüzdüğü derecelerle orada daha başarılı olacağına inanıyoruz. Genelde bizim çocuklarımızın küçük yaşta su korkusu oluyor. Havuza geldiklerinde bir çekinceleri oluyor. Bunu zamanla suya girdiklerinde aşıyorlar. Beyza da o öğrencilerimizden birisiydi. Zamanla bunu aşarak performans grubuna geçerek büyük bir başarıya imza attı. Bunun için su korkusuyla gelen başarı diyebiliriz" şeklinde konuştu. - EDİRNE

Su korkusunu yenmek için başladı, Türkiye şampiyonu oldu
Su korkusunu yenmek için başladı, Türkiye şampiyonu oldu
Su korkusunu yenmek için başladı, Türkiye şampiyonu oldu
Su korkusunu yenmek için başladı, Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye, Edirne, Yüzme, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Su korkusunu yenmek için başladı, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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