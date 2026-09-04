Sualtı Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası Silivri'de 94 sporcuyla başladı

Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri İstanbul'da başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre, Silivri Gümüşyaka Sahili'nde düzenlenen şampiyonaya 13 spor kulübünden 53 erkek ve 41 kadın sporcu katılıyor.

Müsabakalarda sporcular, su üstü disiplininde 1000 ve 5000 metre, çift palet disiplininde ise 1000 ve 3000 metre mesafelerinde mücadele edecek.

Şampiyona 6 Eylül Pazar günü sona erecek.