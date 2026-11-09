Sualtı Sporları Federasyonunun mali genel kurulunda raporlar oybirliğiyle ibra edildi - Son Dakika
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Sualtı Sporları Federasyonunun mali genel kurulunda raporlar oybirliğiyle ibra edildi

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Sualtı Sporları Federasyonunun mali genel kurulunda raporlar oybirliğiyle ibra edildi
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun 7. olağan mali genel kurulu Ankara'da bir otelde yapıldı. Yönetim ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle ibra edilirken gelecek dönem projeleri görüşüldü, Başkan Kadir Sağlam delegelere teşekkür etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun 7. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu delegelerin oylarına sunuldu ve oy birliğiyle ibra edildi.

Federasyonun mali ve idari konularının görüşüldüğü genel kurulda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar, projeler ve hedefler de değerlendirildi.

Genel kurul, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından delegelerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, genel kurula katılımlarından dolayı delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Türkiye Sualtı Sporları FederasyonuKadir SağlamTürkiyeAnkaraGüncelSporSon Dakika

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