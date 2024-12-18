SUBÜ Voleybol Takımları Şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

SUBÜ Voleybol Takımları Şampiyon oldu

SUBÜ Voleybol Takımları Şampiyon oldu

SUBÜ Kadın ve Erkek Voleybol Takımları, Kastamonu'da düzenlenen ligde şampiyonluk elde etti.

18.12.2024 13:30
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SUBÜ Kadın ve Erkek Voleybol Takımları, TÜSF tarafından Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları'nı şampiyon olarak tamamladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kadın ve Erkek Voleybol Takımları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları'nı şampiyon olarak tamamladı. Müsabakalara SUBÜ'nün yanı sıra Kastamonu Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi erkek ve kadın voleybol takımları da katılım sağladı. Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Güneş ve Öğretim Görevlisi Emel Mimaroğlu antrenörlüğünde mücadele eden SUBÜ Kadın ve Erkek Voleybol Takımları, final mücadelesinde Karabük Üniversitesi Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarını 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup ederek şampiyon oldu. Böylelikle Voleybol Süper Lig Yükselme Müsabakaları'na katılma hakkı kazandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor SUBÜ Voleybol Takımları Şampiyon oldu - Son Dakika

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