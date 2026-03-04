''Suçsuz günahsız'' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
''Suçsuz günahsız'' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı

''Suçsuz günahsız'' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı
04.03.2026 16:49
Brezilya'nın Flamengo kulübünde 8-0'lık galibiyet sonrası teknik direktör Filipe Luis'in görevine son verildi. Bu karar futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. İngiliz basınına göre, Luis'in Chelsea'nin sahiplik grubu BlueCo ile görüştüğü ortaya çıktı. Bu durum Flamengo Başkanı tarafından hoş karşılanmadı ve Luis'in görevine son verildi.

Brezilya ekibi Flamengo'da son resmi maçını 8-0 kazanan teknik direktör Filipe Luis'in görevine son verilmesi futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Genç teknik adamın kovulmasının perde arkasında ise Chelsea ile ilgili planların olduğu iddia edildi.

8-0'LIK GALİBİYET SONRASI ŞOK KARAR

Flamengo, Carioca Serie A yarı final karşılaşmasında Madureira'yı 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ancak bu galibiyetin hemen ardından kulüp yönetimi, teknik direktör Filipe Luis ile yollarını ayırdı. Kararın gerekçesi ilk etapta kamuoyuna açıklanmadı.

CHELSEA HESAPLARI KRİZE NEDEN OLDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Flamengo Başkanı, Filipe Luis ile sözleşme yenilemek için görüşmeler yürütüyordu. Ancak genç teknik adamın aynı dönemde Chelsea'nin sahiplik grubu BlueCo ile temas kurduğu ortaya çıktı.

Luis'in, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olacağı düşüncesiyle Flamengo yönetiminin sözleşme yenileme mesajlarına üç gün boyunca cevap vermediği iddia edildi.

CHELSEA YERİNE STRASBOURG PLANI

Daha sonra BlueCo grubunun Luis'i Chelsea için değil, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg için düşündüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine Filipe Luis'in Flamengo ile yeniden masaya oturmak istediği belirtildi. Ancak durumu öğrenen Flamengo Başkanı, genç teknik adamla iletişimi keserek görevine son verdi.

17 AYDA 7 KUPA KAZANDIRDI

40 yaşındaki teknik direktör Filipe Luis, Flamengo'da görev yaptığı 17 aylık süreçte 7 kupa kazanma başarısı göstermişti. Başarılı teknik adamın şu anda herhangi bir takımla anlaşması bulunmuyor.

FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

Filipe Luis'in adı daha önce Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti. Dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, SÖZCÜ TV'de yaptığı açıklamada "Filipe Luis'i çok istedik, o da bizi çok istedi. Flamengo'da harikalar yaratıyor. 'Fenerbahçe beni istiyor ama beni buraya Flamengo getirdi. Aralık'ta konuşalım' dedi. Biz de 'Aralık'ı bekleyemeyiz' dedik." ifadelerini kullanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    helal olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
