Sude Yaren Uzunçavdar Altın Madalya Kazandı

MİLLİ taekwondocu Sude Yaren Uzunçavdar, FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın 73 kilo finalinde Belçika'dan Sarah Chaari'yi mağlup ederek altın madalya kazandı.

Almanya'nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar 73 kiloda tatamiye çıkan Sude Yaren Uzunçavdar, ilk turda Pakistan'dan Areeba Javed'i, çeyrek finalde Kazakistan'dan Nazym Makhmoutova'yı, yarı finalde Güney Kore'den Seungju Oh'u ve finalde Belçika'dan Sarah Chaari'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.