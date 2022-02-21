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Sudenur Basancı, Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Son Dakika

Sudenur Basancı, Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü oldu

21.02.2022 10:07
Sudenur Basancı, Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan şampiyon sporcu Sudenur Basancı, Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası büyükler kategorisinde üçüncü oldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan şampiyon sporcu Sudenur Basancı, Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası büyükler kategorisinde üçüncü oldu.

Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sudenur Basancı, Antrenör Cemal Kocaser eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Genç sporcu memleketi Zonguldak'ı en iyi derecede temsil etmek istediğini dile getirdi. Antrenör Cemal Kocaser de sporcusunun çalışmalarının hızla devam ettiğini ve her zaman hedeflerin olduğunu ifade etti. Kocaser, daha fazla çalışarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını, bu çalışmalara kendilerini daha fazla geliştirmek için gece gündüz devam edeceklerini belirtti.

Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) iş birliği ile düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası, 13-20 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada, 35 ülkeden yaklaşık 800 sporcu mücadele etti. Şampiyonada mücadele eden Sudenur Basancı, büyükler kategorisinde üçüncü oldu. - ZONGULDAK

Sudenur Basancı, Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Sudenur Basancı, Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü oldu

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Çaydeğirmeni, Kick Boks, Zonguldak, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sudenur Basancı, Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Son Dakika Spor


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