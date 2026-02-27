Sudenur Basancı, Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika
Sudenur Basancı, Mücadeleye Devam Ediyor
27.02.2026 11:31
Milli muaythaici Sudenur Basancı, yeni madalyalar kazanmak için antrenmanlarına devam ediyor.

Yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda birçok başarıya imza atan milli muaythaici Sudenur Basancı, madalyalarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Sudenur, son olarak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 14-16 Şubat'ta Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda elit kadınlar kategorisinde 60 kilogramda birinci oldu.

Bu sonuçla şampiyonayı üst üste 3. kez kazanan milli sporcu Sudenur, bu başarılarına yenilerine eklemek için çalışmalarına antrenör Cemal Kocabaş yönetiminde Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde devam ediyor.

Daha önce Malezya'da düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda, İtalya'daki Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ve Antalya'da yapılan Uluslararası Muaythai Açık Kupası'nda kürsüde ilk sırada yer alan milli sporcu, 8-13 Haziran'da Brezilya'da gerçekleştirilecek 2026 FISU Dünya Üniversite Muaythai Şampiyonası'nda da birincilik hedefliyor.

"İnsanın hedefleri olunca tüm yorgunluklar geçici oluyor"

Sudenur Basancı, AA muhabirine, katıldığı son turnuvada yeniden şampiyonluğa ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sudenur, başarılarına yenilerini eklemek istediğini belirterek, "Brezilya'da yapılacak organizasyon için sıkı bir antrenman programına girdik. Bizim için önemli çünkü uluslararası bir organizasyon. Orada bayrağımızı göndere çektirmeyi hedefliyorum." dedi.

Her maçı önemsediğini ve hepsine aynı ciddiyetle hazırlandığını anlatan Sudenur, rakiplerinin zorlu olduğunu ancak elinden gelenin en iyisini yapıp yine zirvede yer almak istediğini kaydetti.

Sudenur, günde 2-3 antrenman yaptığını dile getirerek, "Hocamla sağlam bir antrenman programı hazırladık. Ona uyuyorum. Çok fedakarlıklarda bulunuyoruz. Sürekli antrenman yapmak zorundayız. İyi beslenme, iyi yaşam tarzı ve uyku düzenine dikkat edip hayatını ona göre düzenliyorsun. Her gün hedeflerini düşünüyorsun ve ona göre hayatını yaşıyorsun." diye konuştu.

Üniversite eğitimi ile spor hayatını yürütmenin zor olduğundan bahseden genç sporcu, "Bunun için iyi bir plan, program gerekiyor. İnsanın hedefleri olunca tüm yorgunluklar geçici oluyor, şampiyonlukla süslendiğinde motivasyonun artıyor." ifadelerini kullandı.

Antrenör Kocabaş: "Sudenur çok iyi bir örnek"

Antrenör Cemal Kocabaş da istikrarlı ve özverili çalışmalarından dolayı milli sporcuyla gurur duyduğunu söyledi.

Ulusal ve uluslararası arenada pek çok derece elde ettiklerini belirten Kocabaş, önlerinde dünya, Avrupa oyunları ve olimpiyatlar olduğunu, çalışmalara ara vermeden yoğun tempoda devam ettiklerini kaydetti.

Kocabaş, Sudenur'un antrenmanlarını her zaman istikrarlı ve istekli sürdürdüğünü dile getirerek, "Sudenur şartlar ne olursa olsun, duygusal veya psikolojik olarak sıkıntıda da olsa hiçbir zaman bunları antrenmanlarının önüne koymuyor. O yüzden de hep başarılı. Sudenur çok iyi bir örnek. Spor ve eğitim hayatını düzenli şekilde yaptığı için başarı da geliyor." diye konuştu.

