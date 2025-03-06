Süleyman Enes Emrem Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Süleyman Enes Emrem Şampiyon Oldu

Süleyman Enes Emrem Şampiyon Oldu

Süleyman Enes Emrem, Isparta'da düzenlenen güreş müsabakalarında şampiyon oldu.

06.03.2025 14:07
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Isparta'da düzenlenen Yıldız Erkekler Okul Sporları Serbest Güreş Grup Müsabakalarında Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi öğrencisi Süleyman Enes Emrem büyük bir başarıya imza attı.

Emrem, 48 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyon olmayı başardı.

Başarılı güreşçi, 24-26 Mart tarihleri arasında Ordu'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil edecek. Yoğun antrenman süreci ve disiplinli çalışmalarıyla dikkat çeken Emrem, hedefinin Türkiye Şampiyonu olmak olduğunu belirtti. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, şampiyon sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sporcu Eğitim Merkezimizde yetişen genç yeteneklerimizin böylesine önemli başarılara imza atması bizleri mutlu ediyor. Süleyman Enes Emrem, gösterdiği azim ve mücadele ruhuyla büyük bir başarı elde etti. Şimdi önünde Türkiye Şampiyonası var ve bizler onun en iyi şekilde hazırlanması için destek olmaya devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süleyman Enes Emrem Şampiyon Oldu - Son Dakika

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