Üye Girişi
Süleymanpaşalı karateciden Türkiye üçüncülüğü başarısı - Son Dakika

Süleymanpaşalı karateciden Türkiye üçüncülüğü başarısı

17.02.2022 10:01
Süleymanpaşalı karateciden Türkiye üçüncülüğü başarısı

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ülke çapında başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ülke çapında başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Kulübün Karate sporcularından Hira Kasatura kendi kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen ve 3-6 Şubat tarihleri arasında İzmit'te gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, 41 ilden 159 kulüp ve 486 sporcunun katılımıyla yapıldı. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü temsilcisi Hira Nur Kasatura, Kumite dalında 68 kiloda üçüncülük elde ederek bronz madalyaya layık görüldü. Türkiye'nin en iyilerinin katıldığı Büyükler Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Süleymanpaşalı karateciler, başarılı performansı ile Tekirdağ'ın gururu oldu.

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporculara madalyalarını Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Yönetim Kurulu Üyeleri Serpil Barış, Hatun Albayrak Şengüloğlu, Fatih Kaya ve Teknik Kurul Başkanı Adnan Şamdan takdim etti. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşalı karateciden Türkiye üçüncülüğü başarısı
Süleymanpaşalı karateciden Türkiye üçüncülüğü başarısı
Süleymanpaşalı karateciden Türkiye üçüncülüğü başarısı

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Kocaeli, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süleymanpaşalı karateciden Türkiye üçüncülüğü başarısı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:55 Üzerindeki bomba düzeneği sahte çıktı! Mezarlıkta intihara kalkışan genç kendisini ve jandarmayı vurdu
09:51 Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari doktorundan gelen mesajı ifşa etti
09:49 Herkes gol sandı! Hakan'ın şutu direkten döndü
09:47 Eski Özel Kuvvetler mensubu, Hablemitoğlu suikastında itirafçı oldu: Cinayet emrini rütbeli biri verdi, tetikçiyi ben götürdüm
09:38 CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar
09:37 3. Dünya Savaşı kapıda: Herkes Rusya'dan bekliyordu, ilk ateşi Ukrayna açtı!
09:30 Motosikletle giderken yoldaki kıza bakan gence, babasının tepkisi izleyenleri güldürdü
09:29 Ayhan Bilgen'in partisinde AK Parti, HDP ve ANAP'lı isimler kurucu olacak!
09:22 Dans ederken dengesini kaybeden genç kız, düştüğü yer yüzünden sokağa rezil oldu
14:41 4 aylık bebeğin kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Anne tutuklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 10:08:27. #1.13#
SON DAKİKA: Süleymanpaşalı karateciden Türkiye üçüncülüğü başarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement