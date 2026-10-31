Sultanlar Ligi'nde 6. hafta başlıyor, Galatasaray 19.00'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Sultanlar Ligi'nde 6. hafta başlıyor, Galatasaray 19.00'da Fenerbahçe'yi ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta müsabakaları yarın oynanacak. Haftanın en önemli mücadelesinde Galatasaray saat 19.00'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak, diğer maçlar saat 15.00 ve 16.00'da başlayacak.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta yarın oynanacak.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın en önemli mücadelesinde Galatasaray saat 19.00'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta programı şu şekilde:
Yarın
15.00 Afyon Belediye - V.Bank
16.00 Zeren Spor - Beşiktaş
16.00 Nilüfer Belediyespor - Aras Kargo
16.00 Göztepe - Kuzeyboru
16.00 Eczacıbaşı - Manisa Büyükşehir Belediye Spor
16.00 Türk Hava Yolları - İlbank
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe
Kaynak: İHA
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