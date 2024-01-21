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Sumudica: Gaziantep FK, Sivas'tan daha iyiydi - Son Dakika
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Sumudica: Gaziantep FK, Sivas'tan daha iyiydi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, takımının daha iyi oynadığını ve 2 puanı kaybeden tarafın kendileri olduğunu söyledi. Sumudica, takımının bu şekilde devam edeceğini ve ligde kalacağını belirtti.

Sumudica: Gaziantep FK, Sivas\'tan daha iyiydi
21.01.2024 - 17:46,
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- Marius Sumudica: " Sivas'tan daha iyiydik"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica:

"2 puanı kaybeden taraf bizdik"

"Bu takım ligde kalacaktır"

SİVAS - Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica, "Bugün sahada bir tane takım vardı o da benim takımımdı. Sivas'tan daha iyiydik. Bugün aslında 2 puanı kaybeden taraf bizdik. Daha iyi oynadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Sumudica, "Maçla ilgili şunu söylemek istiyorum; bugün sahada bir tane takım vardı o da benim takımımdı. Sivas'tan daha iyiydik. Bugün aslında 2 puanı kaybeden taraf bizdik. Daha iyi oynadık, istatistiklere bakılınca da görünüyor bu. Topla daha çok oynayan taraf bizdik. Bu takım bu şekilde devam edecek ve ligde kalacaktır. Sivas'a da bol şanslar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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