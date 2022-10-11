Süper Amatör Küme'de 5. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 5. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 maçta 41 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Ligin 5. haftasında en gollü karşılaşma 12 golün atıldığı ve Kocasinan Şimşekspor'un kazandığı Amaratspor maçı oldu. 5. hafta sonunda Kocasinan Yemlihaspor ve Kayseri Simya Koleji BAY geçen takımlar olurken, Kayseri Yolspor ise haftayı hükmen galibiyetle kapattı. Ligin 5.haftasında şuana kadar en çok gol atılan hafta oldu. Süper Amatör Küme 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Özvatan Gençlikspor 1-1 Gaziosmanpaşaspor

Kayserigücü FK 2-0 Trend Gayrimenkulspor

Kocasinan Şimşekspor 12- 0Amaratspor

Kayseri Şekerspor 3-2 Sungur FK

Yahyalıspor 1-1 Başakpınar Belediyespor

Akkışlaspor 1-3 Argıncıkspor

Erciyes Esen Makina FK 5-0 Gültepespor

Kocasinan Ülküspor 4-2 Esentepespor

Kayseri Gençlerbirliği 0-3 Kayseri Atletikspor

Kayseri Yolspor 3-0 Develi Emar Spor (Hükmen) - KAYSERİ