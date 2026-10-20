Süper Amatör Küme'de ilk hafta 21 golle bitti, Hacılar Erciyesspor 2-1 kazandı - Son Dakika
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Süper Amatör Küme'de ilk hafta 21 golle bitti, Hacılar Erciyesspor 2-1 kazandı

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Süper Amatör Küme\'de ilk hafta 21 golle bitti, Hacılar Erciyesspor 2-1 kazandı
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta 5 maçta 21 golle geride kaldı. Hacılar Erciyesspor, Kayseri Atletikspor'u 2-1 mağlup etti; kümede 2. hafta maçları 25 Ekim Pazar günü oynanacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta tamamlandı.

Oynanan 5 maç ile 1. hafta geride kalırken, toplam 21 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 25 Ekim Pazar günü oynanacak olan 2. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 1. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Atletikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor

G.O.Paşaspor 3-2 Döğergücü FK

Kocasinan Ülküspor 4-2 Amaratspor

Develispor 4-2 Kayseri Yolspor

Argıncıkspor 1-0 Erciyes Esen Makina FK

Büyük Toramanspor (BAY)

Kaynak: İHA
KayseriHacılarPazarSporSon Dakika

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