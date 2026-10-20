Süper Amatör Küme\'de ilk hafta 21 golle bitti, Hacılar Erciyesspor 2-1 kazandı

Süper Amatör Küme'de ilk hafta 21 golle bitti, Hacılar Erciyesspor 2-1 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta 5 maçta 21 golle geride kaldı. Hacılar Erciyesspor, Kayseri Atletikspor'u 2-1 mağlup etti; kümede 2. hafta maçları 25 Ekim Pazar günü oynanacak.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta tamamlandı.
Oynanan 5 maç ile 1. hafta geride kalırken, toplam 21 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 25 Ekim Pazar günü oynanacak olan 2. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 1. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Kayseri Atletikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor
G.O.Paşaspor 3-2 Döğergücü FK
Kocasinan Ülküspor 4-2 Amaratspor
Develispor 4-2 Kayseri Yolspor
Argıncıkspor 1-0 Erciyes Esen Makina FK
Büyük Toramanspor (BAY)
Kaynak: İHA
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