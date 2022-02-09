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Süper Amatör'ün 12. haftasında 34 gol atıldı - Son Dakika

Süper Amatör'ün 12. haftasında 34 gol atıldı

09.02.2022 10:59
Süper Amatör'ün 12. haftasında 34 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 12. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 müsabaka sonunda toplam 34 gol atıldı. Haftanın en farklı galibiyeti Erciyes Reşadiye Gençlikspor'u 6-1 yenen Kayseri Yolspor elde etti. 1 maçın berabere bittiği Kayseri Süper Amatör Küme 12. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

OSB Atletikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor

Amarat Gençlikspor 2-0 Kocasinan Ülküspor

Buğdaylıspor 2-1 Tomarza Belediyespor

Kayserigücü 3-0 Esentepespor

Kocasinan Şimşekspor 0-3 Erciyes Esen Makina

Kayseri Yolspor 6-1 Erciyes Reşadiye Gençlik

Gültepespor 2-2 Talas Anayurtspor

Kayseri Şekerspor 5-0 Özvatan Gençlikspor

Sanayi Esnafspor 0-4 Başakpınar Belediyespor

Kayseri Gençlerbirliği 3-0 Yavuzspor (Hükmen) - KAYSERİ

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Kocasinan, Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Amatör'ün 12. haftasında 34 gol atıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Amatör'ün 12. haftasında 34 gol atıldı - Son Dakika
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