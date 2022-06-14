Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa - Son Dakika
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Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa

14.06.2022 12:42
Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa

2022 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları tamamlanırken, kendi imkanlarıyla şampiyonaya giden Bilecikli sporcular Ali Baydaş ve İlkay Deniz kente kupayla döndüBergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bergama Süper Enduro Yarış Parkuru'nda gerçekleşen sezonun üçüncü yarışında...

2022 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları tamamlanırken, kendi imkanlarıyla şampiyonaya giden Bilecikli sporcular Ali Baydaş ve İlkay Deniz kente kupayla döndü

Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bergama Süper Enduro Yarış Parkuru'nda gerçekleşen sezonun üçüncü yarışında Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. Serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonada etap yarışlarıyla sona erdi. Sporcular, yarışı ön sırada tamamlamak için bütün hünerlerini gösterirken, finalinde dereceye giren sporcular düzenlenen törende ödüllerini aldılar. 'E Veteran' kategorisinde Ali Baydaş, 'E Usta' kategorisinde İlkay Deniz 3'üncü oldular. Kupalarını Bergama Belediye Başkanvekili Aşkın Uyar'ın elinden alan sporcular, kupalarını Bilecik halkına armağan ettiler. - BİLECİK

Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa
Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa
Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa
Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa
Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa
Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa
Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa

YORUMLAR
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U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu Bergama'daki yarışlar nefes kesti Bergama'daki yarışlar nefes kesti
Kaynak: İHA

Bergama Belediyesi, Bilecik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa - Son Dakika
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