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Süper Kupa Maçı Samsun'da Oynanmalı - Son Dakika
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Süper Kupa Maçı Samsun'da Oynanmalı

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, Süper Kupa maçının Cumhuriyet'in ilk adımlarının atıldığı, Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da oynanması gerektiğini belirtti. Dernek Başkanı, milli birlik ve beraberliği oluşturmanın önemine vurgu yaparak, Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimini aldıkları karardan dolayı tebrik etti ve Süper Kupa maçının milli mücadele ve Cumhuriyet şehri Samsun'a yakışacağını ifade etti. Başkan Özdemir, Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa'nın Samsun'da yapılmasını talep etti.

Süper Kupa Maçı Samsun\'da Oynanmalı
07.01.2024 - 19:43,
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Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, "Süper Kupa maçı, Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı, Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'umuzda oynanmalı" dedi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynayacağı Süper Kupa maçı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün yer aldığı pankartla çıkılmasına izin verilmemesi nedeniyle iptal olmuştu.

"Cumhuriyet şehri Samsun'a bekliyoruz"

Derneğin sosyal medya hesabından Samsunspor Stadyumu'nun yer aldığı "Süper Kupa Maçı Samsun'da Yakışır, Süper Kupa Maçı Cumhuriyet Şehri Samsun'da Oynanmalıdır" sözleri ile yapılan paylaşımlar hakkında konuşan Dernek Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, "Milli Mücadele'nin başladığı şehirde, milli birlik ve beraberliği oluşturmalı, ülkemize ve ülkemizin takımlarına sahip çıkmalıyız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli değerlerimizi gölgede bırakmaya yönelik yapılan bu yaklaşımları kınıyor, Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimini aldıkları karardan ötür tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakırken bu yıla yakışacak bir şekilde süper kupa maçının milli mücadele ve Cumhuriyet şehri Samsun'a yakışacağını biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Özdemir, Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa'nın Samsun'da yapılmasını da talep etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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