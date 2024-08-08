PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza verdi - Son Dakika
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Spor

PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza verdi

PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray\'a ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılılara 112 bin TL, siyah-beyazlılara ise 280 bin TL para cezası verdi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 5-0 kazanan Beşiktaş, kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.

08.08.2024 18:47
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3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve siyah-beyazlıların 5-0 kazandığı Turkcell Süper Kupa'nın faturası belli oldu. Saha olayları nedeniyle iki kulübü de disipline gönderen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kulüplere para cezası verdi.

GALATASARAY'A 112 BİN, BEŞİKTAŞ'A 280 BİN TL CEZA

TFF'den açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.08.2024 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1-Başkan ve üyelerin TFF Yönetim Kurulu'nun 26 Temmuz 2024 toplantısında yemin merasimi gerçekleştirilerek görevi kabul, tarafsızlık ve bağımsızlık beyanlarının sunulduğu görüldü.

Futbol Disiplin Talimatının 62/5. maddesi uyarınca asıl üyeler arasında yapılan seçimle;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Av. Mehmet Erol,

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Av. Ersin Yücel oybirliği ile seçilmiş ve gündemdeki dosyanın görüşülmesine geçilmiştir.

2-GALATASARAY A.Ş.'nin, 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Galatasaray, Süper Kupa, Beşiktaş, Futbol, Futbol, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ferudun Ozmen: İşiniz gücünüz ceza kesmek gelen gideni aratmaz inşallah. Yeni başkanın tarafsız olacağına inanmıyorum. Hangi kulüp olursa olsun başkanı olmuş yöneticisi olmuş birinin tff başkanı olması ve tarafsız olacağım demesi bana pek inandırıcı gelmiyor maalesef. 20 4 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Federasyon para kazanmanin yolunu bulmuş 6 1 Yanıtla

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