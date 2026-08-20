Süper Lig 2. hafta hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemler TFF tarafından duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 22 Ağustos Cumartesi, 23 Ağustos Pazar ve 24 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçların programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray: Çağdaş Altay
22 Ağustos Cumartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Çorum FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
21.30 Fenerbahçe - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
23 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Trabzonspor - Başakşehir: Ali Şansalan
21.30 Göztepe - Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
24 Ağustos Pazartesi
21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
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