Süper Lig 3. Haftanın Hakemleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 3. haftasındaki maçlarda görev yapacak orta hakemler şöyle:

Yarın:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe: Batuhan Kolak

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK- Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor: Ali Yılmaz

21.30 Zecorner Kayserispor- Galatasaray: Alper Akarsu

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

Not: TÜMOSAN Konyaspor- Beşiktaş, Samsunspor- Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmaları; Beşiktaş, Samsunspor ve Rams Başakşehir'in Avrupa kupasında maçlarından dolayı ertelendi.