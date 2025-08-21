Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 3. haftasındaki maçlarda görev yapacak orta hakemler şöyle:
Yarın:
21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe: Batuhan Kolak
23 Ağustos Cumartesi:
21.30 Gaziantep FK- Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
24 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor: Ali Yılmaz
21.30 Zecorner Kayserispor- Galatasaray: Alper Akarsu
25 Ağustos Pazartesi:
21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
Not: TÜMOSAN Konyaspor- Beşiktaş, Samsunspor- Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmaları; Beşiktaş, Samsunspor ve Rams Başakşehir'in Avrupa kupasında maçlarından dolayı ertelendi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig 3. Haftanın Hakemleri Belirlendi - Son Dakika
