Süper Lig\'de 10 kişi kalan Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş\'ı 3-2 yendi

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Ali Şansalan, Anıl Usta, Mehmet Kısal

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut (Dk. 83 Ali Turap Bülbül), Raveloson, Furkan, Ballet, Dia Saba (Dk. 86 Mehmet Yeşil), Khalil (Dk. 46 Cisse), Orban (Dk. 76 Cem Üstündağ)

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou (Dk. 79 Gyu Oh), Djalo (Dk. 46 Emirhan Toğçu), Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, İlhan Fakılı (Dk. 71 Rashica), Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 46 Miretti), Poku (Dk. 46 Cerny), Vlahovic

GOLLER: Dk. 13 Orban, Dk. 22 Dia Saba, Dk. 59 Furkan, (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 55 Vlahovic, Dk. 90+8 Orkun (P) (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Cisse (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Khalil, krasniqi, Ballet, Dellova, Lafont, Mehmet Yeşil, Reveloson (Amed Sportif Faaliyetler), İlhan Fakılı, Murillo, Agbadou (Beşiktaş)

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi.

13'üncü dakikada ön alan baskısıyla kazanılan topta kaleye uzak mesafede topla buluşan Amed Sportif Faaliyetler'li Gift Orban'ın sağ ayağıyla sol köşeye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

22'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler hücumunda kalecinin kullandığı uzun topu Rıdvan'dan kapan Ballet, hemen ceza yayı üzerinde Gift Orban'la oynadı. Orban'ın topuk pasıyla ceza yayının gerisi solunda pasını verdiği Dia Saba, yerden sert şutuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

28'inci dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kazandığı duran topa Orkun, sağ ayağıyla doğrudan kaleye şutunu çekti ancak kaleci topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

38'inci dakikada sahada sulama sisteminin devreye girmesiyle hakem oyunu durdurdu. 1 dakika sonra oyun yeniden başladı.

İlk yarı Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0 üstünlüğüyle bitti.

55'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunun devamında gelişen atakta Beşiktaş'lı Miretti, rakip yarı alandan ceza alanı solundaki Orkun'a pasını gönderdi. Orkun sol çaprazda kontrolünün ardından topu sağ ayağına alıp şutunu çekti. Ancak kaleci Lafont topu kurtardı. Seken topa Vlahovic'in dokunuşuyla meşin yuvarlak filelere gitti. Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem gol kararı verdi: 2-1.

59'uncu dakikada Amed Sportif Faaliyetler atağında Beşiktaş kalecisi Nübel, kısa pasını Salih'e gönderdi. Salih topu kontrol etmeden hemen önce baskıdaki Furkan kayarak müdahalesiyle topu önüne aldı. Devamında kaleci Nübel'in önde olduğunu gören Furkan, uzak köşeye havadan vuruşunu yaptı, top filelerle buluştu: 3-1.

84'üncü dakikada Beşiktaş'ta Oh, sol taç çizgisine yakın noktada topu kayarak önüne almaya çalışırken, Cisse ayağına bastı. Maçın hakemi Cisse'ye ikinci sarı kartını, ardından kırmızı kartını gösterdi. Amed Sportif Faaliyetler 10 kişi kaldı.

90+6'ncı dakikada Beşiktaş'ta Orkun'un şutunda kademedeki Mehmet'ten seken topu elle oynama olduğu hakkında itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

90+8'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmayınca maç Amed Sportif Faaliyetler'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.