Üye Girişi
Süper Lig'de 15 haftada 11 teknik adam gönderildi - Son Dakika

Süper Lig'de 15 haftada 11 teknik adam gönderildi

09.12.2021 13:57
Süper Lig'de 15 haftada 11 teknik adam gönderildi

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 15 haftada, kulüpler 11 teknik dikrektörle yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 15 haftada, kulüpler 11 teknik dikrektörle yollarını ayırdı.

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş'ta yaşanan ayrılıkla birlikte Süper Lig takımlarından 10'u, geride kalan 15 haftada teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu. İlk değişikliği ligin henüz ilk haftasında Kasımpaşa yaparken, 3 haftanın sonunda Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe ve Alanyaspor da teknik direktörleri ile yollarını ayırdı. Sezona Bülent Uygun ile başlayan Rizespor 6'. haftada, sezona Aykut Kocaman ile başlayan Başakşehir 8. haftada, sezona Ersun Yanal ile başlayan Antalyaspor ise yine 8. haftada teknik adam değişikliğine gitti. Son olarak geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kasımpaşa 2 kez değişikliğe gitti

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa 10 haftada 2 kez teknik direktör değiştirdi. Sezona Şenol Can ile başlayan Rizespor, göreve gelen Cihat Arslan ile de 10. haftada yolları ayırırken, şu anda takımın başında Hakan Kutlu yer alıyor. Öte yandan Yeni Malatyaspor da İrfan Buz ile 8. haftada yollarını ayırdı.

Geçen sezon şampiyon yapmıştı

30 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda takımını şampiyon yaparken, yine aynı sezon Türkiye Kupası'nın da sahibi oldu. Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, bu sezon direkt katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 6 mağlubiyet ve eksi 16 averajla kötü bir istatistiğe imza attı. Ligde 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş, bu süreçte 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, son galibiyetini 25 Ekim 2021'de Galatasaray'a karşı elde etti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında çıktığı 79 resmi maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Sergen Yalçın, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 15 haftada 11 teknik adam gönderildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor 13:56 Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Son Dakika Haberleri
13:55 Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor
13:40 Antalya'da indirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi
13:34 Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!
13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?
13:10 Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz
13:05 Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var
13:01 Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son konuşma
12:57 İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı
12:55 Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza uygulandı
12:26 Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı
Yanardağ 2 bin 881 binayı sildi süpürdü! Yanardağın yarattığı zarar 840 milyon euro Yanardağ 2 bin 881 binayı sildi süpürdü! Yanardağın yarattığı zarar 840 milyon euro         
14:05
Son Dakika: Sergen Yalçın'ın yerini alması beklenen Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Sergen Yalçın'ın yerini alması beklenen Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
13:53
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur         
11:59
Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
11:28
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 14:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 15 haftada 11 teknik adam gönderildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement