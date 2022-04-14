Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

14.04.2022 10:06
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Yukatel Kayserispor- Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa- Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 GZT Giresunspor- Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
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