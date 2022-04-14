Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Yukatel Kayserispor- Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
17 Nisan Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Kasımpaşa- Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 GZT Giresunspor- Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)
18 Nisan Pazartesi:
20.30 Galatasaray- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)
Kaynak: AA
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