Süper Lig'de 41 gollü haftada düğüm çözüldü - Son Dakika
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Süper Lig'de 41 gollü haftada düğüm çözüldü

02.05.2022 12:08
Süper Lig'de 41 gollü haftada düğüm çözüldü

Süper Lig'de 35. hafta geride kalırken, Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'de 35. hafta geride kalırken, Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. 41 golün atıldığı hafta deplasman takımlarına yaradı.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, 77 puana ulaştı ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu hafta oynanan 10 maçta toplam 41 gol atıldı. 6 deplasman takımının galip geldiği haftada, 3 ev sahibi kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'den 4 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederken, puanını da 68'e yükseltti. Ligde üst üste 7. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, 4 sezon sonra bu seriye ulaşırken, son 11 maçta 10 galibiyet alarak 31 puan topladı. 7 maçlık seride 24 gol atan Fenerbahçe 4 maç sonra kalesinde gol gördü. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta Beşiktaş ile derbi maçında karşı karşıya gelecek.

Avrupa yarışında son durum

Konyaspor, evinde Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak ikincilik yarışında yara alırken, 64 puanda kaldı. Kasımpaşa deplasmanında 3-2 kazanan Başakşehir ise son 5 maçta 4. galibiyetini elde ederek 60 puana ulaştı ve takibini sürdürdü. Ligden düşmeyi haftalar önce garantileyen Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Alanyaspor, 3 haftalık mağlubiyet serisini de sonlandırırken, Beşiktaş ise Kayseri'de 3-2 kazandı. Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek isteyen ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Adana Demirspor ise Giresunspor'a karşı 2-0 kaybetti. Adana ekibi son 3 maçta sahadan puansız ayrılırken, haftayı Antalyaspor ile birlikte 52 puanda kapattı.

Rizespor ilk deplasman galibiyetini 7 golle aldı

Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde, Yeni Malatyaspor haftalar önce küme düşmeyi garantilerken Alanya deplasmanında üst üste 7. mağlubiyetini aldı. Konuk ettiği Rizespor'a karşı 7 golle sahadan ayrılan Göztepe de galibiyet hasretini 12 maça çıkararak 28 puanda kaldı. Bu sezon dış sahada ilk galibiyetini elde ederek 33 puana ulaşan Karadeniz ekibi ise 3 puana 7 golle ulaştı. Ligin son maçında 42 puanlı Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Rize, az da olsa umutlarını sürdürüyor. 33 puanla 17. sırada yer alan İzmir temsilcisi Altay ise Hatayspor'u deplasmanda tek golle yendi.

Gol krallığı yarışı kızıştı

Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Andreas Cornelius son maçta kaydettiği golle krallık yarışında 15 gole ulaştı. Kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'da Joel Pohjanpalo da gol sayısını 15 yükselten bir diğer isim oldu. Haftayı sessiz kapatan Kasımpaşa'nın milli forveti Umut Bozok ile Hataysporlu Ayoub El Kaabi'nin de 15 golü bulunuyor. Gaziantep FK karşısında attığı golle takımını galibiyete taşıyan Serdar Dursun, son 2 maçta 4 gole ulaşırken gol sayısını da 14'e yükseltti. Beşiktaş'tan Michy Batshuayi ve Karagümrüklü Aleksandar Pesic de 14 golü bulunan isimler. - İSTANBUL

Süper Lig'de 41 gollü haftada düğüm çözüldü
Süper Lig'de 41 gollü haftada düğüm çözüldü
Süper Lig'de 41 gollü haftada düğüm çözüldü
Süper Lig'de 41 gollü haftada düğüm çözüldü
Süper Lig'de 41 gollü haftada düğüm çözüldü

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 41 gollü haftada düğüm çözüldü - Son Dakika


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