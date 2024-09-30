Süper Lig'de 7. Hafta Tamamlandı: Beşiktaş Kazandı, Galatasaray Lider Kaldı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de 7. Hafta Tamamlandı: Beşiktaş Kazandı, Galatasaray Lider Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası tamamlandı. Beşiktaş, haftanın kapanış mücadelesinde Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek galip geldi. Galatasaray ise Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak sezonun ilk puan kaybını yaşadı ancak 19 puanla liderliğini sürdürdü. Bu haftada ev sahibi takımlar 5, konuk ekipler ise 3 maç kazandı. Haftada toplam 36 gol atıldı.

30.09.2024 22:46
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Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u 3-0 yendi.

Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını yaşasa da haftayı 19 puanla liderlik koltuğunda kapattı.

Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 5'ini ev sahibi takımlar, 3'ünü de konuk ekipler kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda 36 gol atıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: 1-2

Samsunspor-Göztepe: 4-3

Galatasaray-Kasımpaşa: 3-3

Corendon Alanyaspor- Çaykur Rizespor: 1-0

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-2

İkas Eyüpspor- Gaziantep FK: 3-2

Antalyaspor- Fenerbahçe: 0-2

Sipay Bodrum FK- Adana Demirspor: 3-1

Bellona Kayserispor-Beşiktaş: 0-3

NOT: Atakaş Hatayspor haftayı bay geçti.

Puan durumu

Ligde 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY76102381519
2.FENERBAHÇE75111651116
3.BEŞİKTAŞ65101441016
4.SAMSUNSPOR7502116515
5.RAMS BAŞAKŞEHİR6411138513
6.İKAS EYÜPSPOR7331128412
7.GÖZTEPE623111749
8.SİPAY BODRUM FK7304810-29
9.CORENDON ALANYASPOR723279-29
10.TRABZONSPOR61506518
11.TÜMOSAN KONYASPOR7223810-28
12.NET GLOBAL SİVASSPOR722368-28
13.ANTALYASPOR7223914-58
14.KASIMPAŞA7142911-27
15.GAZİANTEP FK6114610-44
16.ÇAYKUR RİZESPOR7115315-124
17.BELLONA KAYSERİSPOR6033512-73
18.ATAKAŞ HATAYSPOR6024410-62
19.ADANA DEMİRSPOR7016617-111

8. hafta

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Ekim Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İkas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

NOT: Fenerbahçe haftayı bay geçecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de 7. Hafta Tamamlandı: Beşiktaş Kazandı, Galatasaray Lider Kaldı - Son Dakika

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