Süper Lig\'de 8. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta, yarın oynanacak Çaykur Rizespor- Antalyaspor maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 5 Ekim Cumartesi ve 6 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u ağırlayacak. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Antalyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş da yine Pazar günü saat 19.00'da Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Fenerbahçe ise bu haftayı BAY geçecek.
Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Burak Pakkan
5 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Göztepe - Sivasspor: Ali Şansalan
19.00 Başakşehir - Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Hatayspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam
6 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - Eyüpspor: Erkan Özdamar
16.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Mehmet Türkmen
19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu - İSTANBUL
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