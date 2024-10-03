Süper Lig\'de 8. Hafta Heyecanı Başlıyor

Spor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta, yarın oynanacak Çaykur Rizespor- Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 5 Ekim Cumartesi ve 6 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u ağırlayacak. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Antalyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş da yine Pazar günü saat 19.00'da Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Fenerbahçe ise bu haftayı BAY geçecek.

Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Burak Pakkan

5 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Göztepe - Sivasspor: Ali Şansalan

19.00 Başakşehir - Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Hatayspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam

6 Ekim Pazar

13.30 Konyaspor - Eyüpspor: Erkan Özdamar

16.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Alper Akarsu

19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Mehmet Türkmen

19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu - İSTANBUL