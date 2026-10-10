Süper Lig'de Alanyaspor-Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Alanyaspor'da Ruan ve İbrahim Kaya'nın şutları gole yaklaşırken Erzurumspor FK'da Baiye'nin vuruşunda kaleci Victor topu iki hamlede kontrol etti.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Esat Sancaktar, Bilal Gölen
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, İbrahim Kaya, Hwang, Cedric
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Rodriguez, Owusu, Baiye, Cardoso, Eren Tozlu
Sarı kartlar: Dk. 29 Eren Tozlu, Dk. 44 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
2. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında, savunmanın arkasına atılan topla buluşan Baiye'nin şutunda, kaleci Victor iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
9. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ruan'ın çaprazdan şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
32. dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kazandığı köşe atışında Hadergjonaj, ceza sahası içine ortasını yaptı. İbrahim Kaya'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
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