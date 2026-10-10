Süper Lig'de Alanyaspor-Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. - Son Dakika
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Süper Lig'de Alanyaspor-Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Alanyaspor'da Ruan ve İbrahim Kaya'nın şutları gole yaklaşırken Erzurumspor FK'da Baiye'nin vuruşunda kaleci Victor topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, İbrahim Kaya, Hwang, Cedric

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Rodriguez, Owusu, Baiye, Cardoso, Eren Tozlu

Sarı kartlar: Dk. 29 Eren Tozlu, Dk. 44 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

2. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında, savunmanın arkasına atılan topla buluşan Baiye'nin şutunda, kaleci Victor iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ruan'ın çaprazdan şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kazandığı köşe atışında Hadergjonaj, ceza sahası içine ortasını yaptı. İbrahim Kaya'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigErzurumspor Kulübüİbrahim KayaAlanyasporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de Alanyaspor-Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. - Son Dakika
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