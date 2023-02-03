Uğur Dündar'dan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına çarpıcı yorum

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın kararları tartışma yaratırken Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Bir golü iptal edilen ve iki pozisyonda penaltı itirazında bulunan Fenerbahçe cephesi, karşılaşmanın son dakikasında Miha Zajc'a ceza sahası önünde yapılan harekete faul verilmemesiyle çılgına döndü.

"BARİ ALLAH'TAN KORKUN BE!"

Sosyal medyada çok kişi tarafından eleştirilen mücadeleye bir tepki de Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan geldi. Maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösteren Dündar paylaşımında, "Kurallara sadakat yok! Adalet duygusu yok! Vicdan yok! Bari Allah'tan korkun be!" ifadelerine yer verdi. Uğur Dündar'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Uğur Dündar'ın o paylaşımı;