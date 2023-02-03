Uğur Dündar'dan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına çarpıcı yorum - Son Dakika
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Uğur Dündar'dan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına çarpıcı yorum

03.02.2023 15:14

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Verdiği kararlarla maça damgasını vuran Ali Palabıyık'a tepkilerin ardı arkası kesilmezken, olaylı maçla ilgili bir çarpıcı yorum da Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan geldi. Dündar yaptığı paylaşımda, "Bari Allah'tan korkun be" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın kararları tartışma yaratırken Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Bir golü iptal edilen ve iki pozisyonda penaltı itirazında bulunan Fenerbahçe cephesi, karşılaşmanın son dakikasında Miha Zajc'a ceza sahası önünde yapılan harekete faul verilmemesiyle çılgına döndü.

"BARİ ALLAH'TAN KORKUN BE!"

Sosyal medyada çok kişi tarafından eleştirilen mücadeleye bir tepki de Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan geldi. Maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösteren Dündar paylaşımında, "Kurallara sadakat yok! Adalet duygusu yok! Vicdan yok! Bari Allah'tan korkun be!" ifadelerine yer verdi. Uğur Dündar'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Uğur Dündar'ın o paylaşımı;

Gündeme damga vuran maça tepkilerin ardı arkası kesilmiyor! Uğur Dündar: Bari Allah'tan korkun
YORUMLAR (3)
  • Ahmet Demir: Düzen GS yın herkes bilsin.Biz GS yız biz ne dersek o olur. Kim şampiyon olsun ister isekte o olur. Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
  • Bulent Cebeci: Var hata oranını sıfıra düşürüyor düzgün bakılırsa Ali Palabıyık da var monitörüne gidip bakabilirdi ama o golü vermemeye çok kararlıydı sanki Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Uğur Dündar'dan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına çarpıcı yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uğur Dündar'dan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına çarpıcı yorum - Son Dakika
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