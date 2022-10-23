Fenerbahçeli futbolcuların eğlenirken yaptıkları tepki topladı! Küfürlü tezahüratları peş peşe söylediler - Son Dakika
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Fenerbahçeli futbolcuların eğlenirken yaptıkları tepki topladı! Küfürlü tezahüratları peş peşe söylediler

23.10.2022 17:07

Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 yenen Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci ile Serdar Dursun karşılaşma sonunda Serdar Aziz'in doğum günü için düzenlenen eğlenceye katıldı. Milli futbolcuların bu eğlencede rakip takımlar aleyhine küfürlü tezahüratta bulunması tepki topladı.

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanırken, karşılaşma sonrası sarı-lacivertli 3 futbolcunun düzenledikleri eğlencede katıldıkları küfürlü tezahürat eleştiri aldı.

SERDAR AZİZ'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun, Başakşehir maçı sonrası Serdar Aziz'in doğum günü için düzenlenen eğlencede bir araya geldi. Fasıl ekibinin de bulunduğu organizasyonda sarı-lacivertli futbolcuların oldukça mutlu halleri dikkat çekti.

Fenerbahçeli futbolcuların eğlenirken yaptıkları küfürlü tezahürata tepkiler çığ gibi

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA TEPKİ YAĞIYOR

İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun ve Serdar Aziz'in rakip takım taraftarları aleyhine yapılan, "En büyük Fener, Şampiyon Fener, alkışlayın ulan i...." tezahüratına katılmaları tepki çekti. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan futbolcuların ceza alması gerektiği savunuldu. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ın buna benzer bir sebeple ceza aldığını belirterek, Fenerbahçeli futbolcuların da cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

YORUMLAR (2)
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İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Serdar Aziz, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcuların eğlenirken yaptıkları tepki topladı! Küfürlü tezahüratları peş peşe söylediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcuların eğlenirken yaptıkları tepki topladı! Küfürlü tezahüratları peş peşe söylediler - Son Dakika
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