Kulüp tarihinde ilk kez yaşanıyor! Beşiktaş, Dünya Kupası'na 4 oyuncusunu birden gönderdi - Son Dakika
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Kulüp tarihinde ilk kez yaşanıyor! Beşiktaş, Dünya Kupası'na 4 oyuncusunu birden gönderdi

17.11.2022 12:20

Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen ve geçtiğimiz günlerde de takımın başına Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, Dünya Kupası'na tam 4 oyuncusunu birden göndererek kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte hareketli günlerin yaşandığı siyah-beyazlılarda bir de Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN KATAR'A 4 OYUNCU

Wout Weghorst Hollanda Milli Takımı, Kevin N'Koudou Kamerun Milli Takımı, Romain Saiss Fas Milli Takımı kadrosunda kendisine yer bulurken, 39 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın Kanada'da kadroya alınmasıyla Beşiktaş'tan 4 futbolcu Katar'a gidecek ve Dünya Kupası'nda önce ülkelerini sonra da Beşiktaş'ı temsil edecekler.

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Wout Weghorst

2018'DE 3 OYUNCU VARDI

2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na Pepe ve Quaresma (Portekiz), Vida (Hırvatistan) ile temsil edilen siyah beyazlılarda, 2014'te sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Hugo Almeida (Portekiz), Jermaine Jones (ABD), Dany Nounkeu (Kamerun) turnuvada sahne alan oyuncular arasındaydı.

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