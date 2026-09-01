Süper Lig'de dev randevu: Trabzonspor-Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20.00'de
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki derbi karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu. Mücadele, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması 19 Eylül Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.
Kaynak: İHA
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