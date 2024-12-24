Süper Lig'de Disiplin Sevkleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de Disiplin Sevkleri Devam Ediyor

TFF Hukuk Müşavirliği, Eyüpspor – Fenerbahçe maçında Arda Turan'ı ve diğer kulüpleri çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk etti.

24.12.2024 18:58
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanan EyüpsporFenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören teknik direktör Arda Turan'ı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Öte yandan Süper Lig'den; Eyüpspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor, Hatayspor ve Adana Demirspor da çeşitli sebeplerden dolayı kurula sevk edildiği belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

1- İKAS EYÜPSPOR Kulübü'nün 20.12.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.12.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü'nün 21.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 22.12.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 22.12.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.12.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü GÖKHAN KANDEMİR 'in aynı müsabakadaki " sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 23.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu CENGİZ DEMİR 'in aynı müsabakadaki " kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de Disiplin Sevkleri Devam Ediyor - Son Dakika

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