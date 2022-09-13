Hakem Atilla Karaoğlan, Adana Demirspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu golü iptal etti, hakemler verilen kararı "skandal" diyerek eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakem Atilla Karaoğlan, Adana Demirspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu golü iptal etti, hakemler verilen kararı "skandal" diyerek eleştirdi

13.09.2022 09:27

Süper Lig'de dün akşam oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçında Belhanda'nın attığı gol, hakem Atilla Karaoğlan'ın top filelere gitmeden çaldığı düdükle iptal edildi. Bu karar büyük tepki toplarken, yayıncı kuruluş ekranlarında eski hakemlerin yer aldığı Trio programında Karaoğlan'ın kararı, "skandal" olarak yorumlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası Adana'da oynanan Adana Demirspor- Trabzonspor karşılaşmasıyla kapandı. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın 79. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı.

BELHANDA HAKEMİN KARARINA ANLAM VEREMEDİ

Hakem yorumcularının 'Skandal bir karar' olarak yorumladığı pozisyonda, Belhanda takımı 2-1 öndeyken köşe vuruşunu takım arkadaşı ile paslaşarak kullandı. Arkadaşının topuk pasıyla topu alıp sol kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Belhanda şut çekerken hakem Atilla Karaoğlan elini havaya kaldırıp düdüğünü çaldı ancak top filelere gitti. Gol sevinci yaşamaya başlayan Faslı oyuncu hakemi görünce durdu ancak karara anlam veremedi.

DİĞER OYUNCUNUN TOPA DOKUNMADIĞINA HÜKMETTİ

Hakem Karaoğlan endirekt serbest vuruş kararı verdiğini el işaretiyle gösterirken, Belhanda'nın korneri kullandıktan sonra Adana Demirsporlu diğer oyuncunun topa dokunmadığına hükmetti.

MONTELLA: TERTEMİZ BİR GOLDÜ

Belhanda'nın iptal edilen golü hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, "Belhanda'nın golü iptal olmamalıydı. Hakem topa dokunulmadığını düşünmüş olabilir. Ancak VAR devreye girebilirdi. Tertemiz bir goldü" dedi.

YAYINCI KURULUŞ DA 'GOL' DEDİ

BeINSports'ta yayınlanan Trio programında ise eski hakemler Deniz Çoban, Lale Orta ve Bülent Yıldırım da pozisyonu yorumladı. Üç eski hakem de golün iptalinin yanlış olduğunu belirtirken, Lale Orta "Kesinlikle ofsayt değil. Zaten yan hakem de bayrağını kaldırmıyor. Ayrıca top kaleye girmeden düdüğünü çaldığı için VAR da müdahale edemedi. Kesinlikle çok acemice ve skandal hata niteliğinde bir hata olmuş maalesef" ifadelerini kullandı. Deniz Çoban da "İlk 6 haftanın en skandal hatası. Hakem oyun durmadan oyunu durduğu için VAR da devreye giremiyor. Çok hakem böyle yaptığı çok kritik hatalardan dolayı FIFA kokartını kaybetmiştir. Bir hakem böyle yapmamalı" dedi.

GÜNTEKİN ONAY: MAÇIN KADERİYLE NASIL OYNARSIN?

Yayıncı kuruluşta pozisyonu değerlendiren Güntekin Onay ise, " Younes Belhanda'nın golünde hakem ne kararı verdi, kimse anlamadı. Belhanda'nın topa iki kere dokunduğunu düşündü ama arkadaşı dokunuyor. Hakem çok cesur bir karar vermiş. Bekle kardeşim, maçın kaderiyle nasıl oynarsın?" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'nın Trabzonspor maçındaki hareketi hocasını çıldırttı Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'nın Trabzonspor maçındaki hareketi hocasını çıldırttı Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında 90+4'te yıkıldı Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında 90+4'te yıkıldı

Adana Demirspor, Younes Belhanda, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem Atilla Karaoğlan, Adana Demirspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu golü iptal etti, hakemler verilen kararı 'skandal' diyerek eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
09:06 Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar yeniden başladı! ABD'nin işine gelmedi
09:01 Suriyeli vekilden Türkiye çıkışı: İlişkileri düzeltmeye hazırız ancak iki şartımız var
08:39 Rusya'nın Avrupa'ya enerji akışını kesmesi sonucu Fransa'nın sembolü Eyfel Kulesi'nin ışıkları erken sönecek
08:18 12 yıl sonra aynı projede buluşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un ABD'de çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu
08:12 AK Parti, 2023 seçimlerinde 200 bin sandıkta 3 milyon kişiyi görevlendirmeye hazırlanıyor
01:23 Haluk Bayraktar'dan çok konuşulacak F-16 paylaşımı: Sizce sonucu ne olur?
00:44 Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
00:26 Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan ile çatışmalar başladı
00:15 Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'nın Trabzonspor maçındaki hareketi hocasını çıldırttı
00:01 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in göbeği açık fotoğrafına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 09:39:31. #1.11#
SON DAKİKA: Hakem Atilla Karaoğlan, Adana Demirspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu golü iptal etti, hakemler verilen kararı "skandal" diyerek eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement